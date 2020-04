OM : Kamara l’avoue, il est sous le charme de 3 joueurs

Boubacar Kamara est un élément essentiel du système Villas-Boas à l’OM. Le joueur polyvalent de l’Olympique de Marseille donne les noms de ses trois chouchous qui le motivent à donner le meilleur de lui-même.

Kamara inspiré par Kalidou Koulibaly et Virgil van Dijk

A seulement 20 ans, Boubacar Kamara fait des merveilles avec l’OM, autant comme défenseur central que milieu défensif. Le pur produit de l’Olympique de Marseille sait d’où il tire son inspiration. Dans des propos confiés au site officiel de la LFP, le jeune Marseillais a révélé aimer « beaucoup Kalidou Koulibaly et Virgil van Dijk », respectivement défenseur central du SSC Naples et de Liverpool. Pour Boubacar Kamara, l’international sénégalais et son homologue néerlandais sont « deux références…, des joueurs durs, difficiles à passer, avec un bon jeu long et du caractère ».

Le Marseillais intimidé par ...

Boubacar Kamara a un autre modèle de taille mais celui-ci l'intimide sur le terrain. Il s'agit de Neymar. Il considère que l’attaquant du PSG est le meilleur joueur évoluant en Ligue 1 et ne tarit pas d'éloges pour lui. « Sur le terrain, c’est Neymar qui est le plus difficile à marquer. C’est un joueur de classe mondiale et imprévisible », a expliqué le jeune Olympien.

Valentin Rongier, autre joueur de l’Olympique de Marseille, avait également désigné Neymar comme le meilleur joueur de Ligue 1.