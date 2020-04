LOSC : Lopez, l’ultime recours pour sauver le football français ?

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 négocient avec Canal+ et beIn Sports pour le versement de la prochaine tranche des droits TV ce dimanche 5 avril. Si ces négociations échouent, Gérard Lopez, président du LOSC, sera mandaté par la cellule de crise pour une dernière mission destinée à éviter la faillite des clubs français.

Négociations diffuseurs-clubs français

La suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a suscité une crise économique au sein des clubs. Mais si Canal+ et beIN Sports acceptent de payer la prochaine tranche des droits TV ce 5 avril, les clubs pourront tenir le coup en attendant que la situation revienne à la normale. Une cellule de crise, comprenant Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM) et Jean-Pierre Rivère (OGC Nice), a donc été désignée pour négocier avec les deux diffuseurs.

Gérard Lopez, le dernier recours ?

Mais les négociations peuvent échouer. La cellule de crise n’écarte pas cette éventualité. Alors, elle a déjà préparé un ultime recours, à savoir trouver des fonds privés pour sauver le football français d’une faillite. Selon les informations de RMC Sport, c’est Gérard Lopez qui sera chargé de trouver ces investisseurs privés. La radio sportive précise que Gérard Lopez a été choisi en raison de sa grande habileté pour ce genre de négociations et de sa très bonne réputation aux Etats-Unis et en Angleterre.