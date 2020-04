Ex- OM : Annonce choc sur l’avenir de Christophe Dugarry

Christophe Dugarry devrait quitter RMC à la fin de la saison. Selon L’Equipe, l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux et de l’OM reconverti journaliste ne compte pas aller au-delà de son contrat l’été prochain.

Christophe Dugarry sur le point de quitter RMC

Selon les informations de L’Equipe, Christophe Dugarry va quitter RMC l’été prochain. Dimanche, le quotidien sportif a en effet annoncé que le célèbre consultant aurait décidé de ne pas prolonger son contrat qui arrive à expiration à la fin de la saison. D’après la version en ligne du journal, le champion du monde 98 avait déjà fait part de sa décision à sa direction.

Arrivé à RMC en 2016, Christophe Dugarry anime l’émission Team Duga du lundi au jeudi. Celle-ci va d’ailleurs reprendre ses droits lundi après une interruption de deux semaines à cause du coronavirus. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux exerce sur les radios et télévisions depuis 2006 et devrait donc faire une pause médiatique.

Habib Beye pisté

Dugarry avait entamé sa carrière dans les médias lors de la Coupe du monde 2006, il était alors commentateur des matches sur M6 aux côtés de Christophe Josse. Après le Mondial, l’ancien girondin rejoint Canal+ en tant que commentateur. Il quitte le groupe en 2016 pour RMC.

A RMC, Christophe Dugarry pourrait être remplacé par un autre ancien de l’OM. Le nom d’Habib Beye est notamment évoqué. Consultant chez Canal+, l’ancien défenseur marseillais arrive également en fin de contrat.