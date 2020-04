ASSE : Yann M'Vila dément les propos de l’Équipe sur Claude Puel

Yann M'Vila, le milieu de terrain de l’ASSE, est propulsé au-devant de l’actualité de son club par ses propos rapportés par l’Équipe. Lors d’un direct avec son ami Chris Mavinga, le milieu de terrain a tenu des propos « mal interprétés » selon lui par le média.

Le sang de Claude Puel a dû faire un tour lorsqu’il a pris connaissance des propos de Yann M'Vila rapportés par l’Équipe. Le joueur affirme que son coach n’a « peut-être pas les bonnes manières » pour gérer son groupe. Il dit aussi qu’il « n'est pas proche des joueurs comme on a connu (…) Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle ». Et toujours selon l’ancien joueur du Stade Rennais, il y a un véritable cafouillage à la tête de l’As Saint-Étienne. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux présidents de l’ASSE sont selon lui loin d’être en accord sur la gestion des choses au club. « Il y a un président qui va dire "A", un qui va dire "B" », aurait-il rajouté.

Toutes ces affirmations sont rejetées en bloc par Yann M'Vila, qui a écrit sur son compte Instagram. L'As Saint-Etienne a même tweeté la capture d'écran de son message disant : « Des propos que j’ai tenus lors d’un live avec mon ami Chris Mavinga ont été sortis de leurs contextes. Je regrette l’interprétation qui en a été faite par certains médias. J’ai dit que Claude Puel est un bon entraîneur qui connait très bien le football. Et je le pense très sincèrement. Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours respecté mes entraîneurs, mes dirigeants et les clubs pour lesquels j’ai joué. C’est ma ligne de conduite. J’ai dit aussi que les joueurs étaient responsables de la situation, que nous communiquions bien en dehors du terrain, mais que cette complicité ne se voyait pas toujours dans notre jeu. Je regrette que mes propos fassent l’objet d’une polémique, surtout dans le contexte actuel. Nous sommes tous préoccupés par l’épidémie et ses conséquences. Aujourd’hui, le foot passe après notre santé. Comme tout le groupe, je reste déterminé à donner le meilleur de moi-même pour ramener l’équipe là où elle doit se situer. Prenez soin de vous ! »

L'entraîneur de l'ASSE Claude Puel est déjà à couteau tiré avec le gardien Stéphane Ruffier. Malgré ce démenti, sa relation avec Yann M'Vila devrait prendre un coup.