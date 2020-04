Stade de Reims: atteint de Covid-19, le médecin du club se suicide

Le COVID-19 vient de frapper dans les rangs du Stade de Reims. Le docteur Bernard Gonzalez, contaminé, s’est donné la mort ce dimanche 5 avril 2020, à son domicile.

Bernard Gonzalez, le médecin du Stade de Reims s'est suicidé

C’est la triste nouvelle qui vient de frapper les Rémois. Leur Dr M. Bernard Gonzalez s’est suicidé ce jour. Selon Le Parisien, l’homme de 60 ans aurait laissé un mot pour expliquer son geste. Cette mauvaise nouvelle est un choc au Stade de Reims où personne ne s’est rendu compte du mal de Bernard Gonzalez. « Atteint de Covid-19, il était en confinement chez lui avec son épouse, également contaminée. Il a laissé une lettre détaillée qui expliquerait le lien entre son geste et sa contamination », peut-on lire sur le site du quotidien.

C’est le préfet de la Marne qui aurait donné la nouvelle en début d'après-midi, sous le sceau de la confidentialité. Le maire de la ville M. Arnaud Robinet connaissait le soignant du club. Pour lui, le disparu représentait « un des piliers du club de Reims ». À sa manière, il a selon lui participé à la remontée du Stade de Reims en Ligue 1 Conforama par la qualité de ses soins aux joueurs. « C'était le médecin du club. Un grand professionnel, reconnu et apprécié par tous », confie le maire au quotidien.

Au Stade de Reims, personne ne savait que le docteur était malade et encore moins du COVID-19. La nouvelle de son suicide a surpris plus d’une personne. « Je lui ai parlé la semaine passée et il n'a jamais évoqué ce sujet », aurait expliqué un membre du club avant de rajouter : « C'est incompréhensible. Quel drame ! Il va falloir désormais avertir les joueurs et le staff. Le choc va être terrible ».

A noter que les différentes compétitions sportives sont arrêtées en France comme dans plusieurs pays à cause de la crise du COVID-19.