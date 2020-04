PSG mercato: Neymar, Paris a-t-il vraiment exigé 180M€ au Barça ?

Arrivé au PSG contre 222 millions d’euros, Neymar pourrait retourner au Barça cet été contre 180 millions d’euros. Selon Sport.es, le propriétaire du Paris Saint-Germain, l'émir Tamim bin Hamal Al Thani serait enfin d’accord pour laisser filer le brésilien à l’issue de cette saison.

Le PSG vraiment OK pour vendre Neymar au Barça ?

Le FC Barcelone veut recruter Neymar depuis l’été dernier. Si l’offensive passée avait échoué à cause d’une exigence financière du PSG jugée très élevée, les Catalans ne devraient pas payer 400 millions d’euros cet été, mais seulement 180 millions d’euros pour récupérer leur ancien joueur. Selon le quotidien L’Équipe, le propriétaire du club de la capitale serait d’accord pour laisser partir la star auriverde. Et toujours d’après cette source, le PSG serait prêt à accepter, pour la première fois, le paiement différé et en plusieurs fois du transfert de Neymar au Barça.

D’après Sport.es, le PSG est conscient du fait que cet été, la période de protection de son contrat établie par le règlement de la FIFA sera passée et il ne pourra plus bloquer le départ de Neymar, dont le prix est estimé à 180 millions. Par conséquent, ses dirigeants seraient prêts à négocier le mode de paiement avec le FC Barcelone, le seul club que Neymar souhaiterait rejoindre en cas de départ du PSG.

Aucune confirmation de ces allégations du côté de Neymar

Sauf que l’entourage du brésilien ne confirme pas cette information. Les proches du footballeur réitèrent qu'il n'y a présentement aucun contact à cet égard entre le joueur et le FC Barcelone, même si le fait que le brésilien n’ait pas prolongé son contrat expirant en 2022 au Paris Saint-Germain favorise ce type de rumeurs.