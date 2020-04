PSG : Neymar sévèrement critiqué par Vincente del Bosque

Neymar a été attaqué par Vincente del Bosque, dans un entretien à Mundo Deportivo. L’ancien sélectionneur de l’Espagne reproche à l’attaquant du PSG de simuler souvent des fautes sur lui.

Neymar est un tricheur aux yeux de Vincente del Bosque

Vincente del Bosque ne doute pas du tout du talent de Neymar. Néanmoins, il estime que la star du Paris Saint-Germain triche parfois sur l’aire de jeu. « Sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant », a critiqué le technicien de 70 ans, dans des propos relayés par Footmercato. « C’est un garçon difficile. Pour moi, ce n’est pas un bon exemple », a-t-il poursuivi.

L'ex-coach du Real Madrid en veut également au Brésilien pour son départ inattendu du Barça l’été 2017. « Et puis il y a aussi la façon dont il a quitté Barcelone ... », a ajouté Vincente del Bosque.

Neymar moins professionnel que Messi et Ronaldo selon Zico

Bien avant l’entraineur champion du monde en 2010, Zico avait aussi pointé le comportement de Neymar. L’ancienne gloire de la Seleçao constate en effet que le N°10 du Paris SG se comporte différemment sur le plan professionnel, comparativement aux deux monstres du football mondial : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Neymar doit se montrer plus professionnel comme Messi et Ronaldo qui vivent pour le football. Il a trop de distractions. Je lui ai récemment parlé et je lui ai demandé d’être plus pro », a confié Zico à la Gazzetta dello Sport, dimanche.