Barça Mercato : Messi, l’Inter lance un gros défi aux Catalans

Maître à jouer du Barça, Lionel Messi ne semble pas très chaud pour une énième prolongation. De quoi faire croire à Massimo Moratti, ancien président de l’Inter Milan, que les Nerazzurri ont une chance à saisir cet été.

Fin de la lune de miel entre Lionel Messi et le Barça ?

Lionel Messi fait les beaux jours du Barça depuis 2004. Cette longévité avec son club de formation laisse à penser que le joueur de 32 ans est intransférable et ne connaîtra pas d’autre club jusqu'à la fin de sa carrière.

Mais cette saison, ce n’est pas vraiment la lune de miel entre La Pulga et les dirigeants blaugranas. On se rappelle que le capitaine barcelonais avait été égratigné dans l’affaire de la collaboration entre Josep Maria Bartomeu et une société de communication numérique. Aussi, le prodige argentin avait publiquement repris Eric Abidal sur les raisons du limogeage d’Ernesto Valverde. Enfin, la baisse des salaires avait suscité quelques tensions entre la star et les dirigeants catalans. Autant de raisons qui pourraient inciter Lionel Messi à quitter le Barça cet été ?

Lionel Messi transférable selon Massimo Moratti

En tout cas, Massimo Moratti pense désormais que « le rêve n'est pas interdit » et que « Messi est un rêve qui n'est pas du tout interdit à l'Inter en ce moment ». Après avoir rappelé que le sextuple Ballon d’Or « est à la fin de son contrat », l’ex-dirigeant intériste a confié à SkySports qu’ « il y aura certainement un effort du club pour essayer de l'amener à Milan ».