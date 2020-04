ASSE : Abonnés prélevés, Saint-Étienne donne des explications

L’ASSE a prélevé les abonnés du club pour le mois d’avril. Or, la Ligue 1 est suspendue et il n’y a aucune certitude sur la suite de la saison, en raison des effets du Covid-19. Xavier Thuilot a expliqué pourquoi le club a agi ainsi.

ASSE : Thuilot promet une réponse économique et commerciale

Les supporters de l’ASSE se posent des questions sur leur abonnement du mois d’avril 2020. Le club ligérien a en effet prélevé les abonnés, sachant bien que le championnat est suspendu et qu'il ne reprendra pas durant ce mois. Dans le quotidien Le Progrès, Xavier Thuilot a donné des explications sur le prélèvement effectué.

Il a rappelé qu’il s’agit « pour l’instant, d’une suspension » de la Ligue 1 et « non d’un arrêt ». « Il y aura une réponse économique et commerciale. On aura une discussion avec les abonnés et les supporters en temps voulu. Je ne suis pas inquiet, on trouvera une solution inédite si on sort de cette crise », a laissé entendre le directeur général de l’ASSE.

Le DG de l'ASSE prévient des « bleus et cicatrices »

Comme ils l’ont fait avec les joueurs, les responsables de Saint-Étienne sollicitent en effet la contribution du peuple vert et espèrent sa compréhension en cette période de crise de coronavirus. « Ça ne sera pas sans bleus et cicatrices. Il faut aborder la question avec une réflexion collective », a prévenu Xavier Thuilot, pour finir.