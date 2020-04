Man City : Confiné, Kyle Walker fait la fête avec 2 prostituées

Kyle Walker avait publiquement demandé à la population de respecter le confinement. Mais le latéral droit de Manchester City ne s’est pas empêché d’inviter deux escort-girls dimanche chez lui.

Kyle Walker invite 2 escort-girls en plein confinement

Kyle Walker ne respecte pas le confinement. Pour tuer le temps, le joueur n’a pas trouvé mieux que d’inviter un ami et deux escort-girls de 24 et 21 ans pour faire la fête pendant 3 heures. Pour les services des 2 filles, le Skyblue et son ami ont payé un peu plus de 2500 euros.

Le grand public n’aurait rien su de cette affaire si Louise, étudiante en criminologie à Manchester Metropolitan University, n’avait pas été informée par une des deux escorts, dont le nom n’a pas filtré, qu’elles étaient bien chez un célèbre footballeur de Manchester City. Louise s’est alors dépêchée d’aller raconter les détails de cette chaude nuit au Sun, tabloïd spécialisé dans les scandales.

Kyle Walker présente ses excuses

Découvert, le natif de Sheffield a rapidement présenté ses excuses dans les colonnes du même journal. « Je veux profiter de cette opportunité pour m’excuser publiquement pour les choix que j’ai fait la semaine dernière », a déclaré le joueur de 29 ans avant d’ajouter : « Je sais que ma position de footballeur professionnel implique d’être un modèle. Par conséquent, je tiens à m’excuser auprès de ma famille, de mes amis, de mon club, de mes supporters et du public pour les avoir laissé tomber. »

Manchester City a réagi aux excuses de l’international anglais. Le club déclare avoir entendu les excuses de son joueur. Mais les Citizens promettent de lui appliquer une sanction disciplinaire.