Mercato OM : Marseille en désillusion pour Florian Thauvin

Florian Thauvin, après sa fin de saison dernière en boulet de canon, avait laissé beaucoup d’espoirs aux dirigeants de l’OM. Ces derniers espéraient tirer le maximum du joueur sur le plan sportif pour ensuite réaliser une belle affaire sur son transfert. Le constat est aujourd’hui tout autre.

Florian Thauvin, sa perte de valeur, un coup dur pour le club

Les deux dernières saisons passées, Florian Thauvin a été exceptionnel avec l’OM. Le milieu offensif a inscrit 22 buts en 35 matchs la saison 2018. En 2019, il a marqué 16 fois en 30 rencontres de championnat, ce qui a laissé de grands rêves à ses dirigeants. Avec l’arrivée de André Villas-Boas sur leur banc, la direction marseillaise imaginait une explosion de leur joueur dans une autre dimension, ce qui aurait pour conséquence de le vendre à un prix très élevé.

À ce sujet, Jacques-Henri Eyraud disait qu’il n’étudierait pas « une offre de 80 millions d’euros » pour Florian Thauvin. Mais ça, c’était avant que la saison 2020 ne montre tout ce qu’elle a de contrariant. Le joueur de l’OM a été blessé et est resté pratiquement toute la saison sans jouer. Et lorsqu’on s’apprêtait à affirmer qu’il en avait terminé avec les misères, c’est le coronavirus qui est venu porter un coup d’arrêt aux différentes compétitions. Le champion du monde n’a donc rien montré qui justifierait qu’un club propose 80 millions d’euros pour son transfert à une saison de la fin de son contrat.

L’Olympique de Marseille dans l’obligation de garder Thauvin

La désillusion de l’Olympique de Marseille est devenue totale avec l’estimation affichée de la valeur du joueur par des sites spécialisés. L’attaquant marseillais ne vaut pas plus de 40 millions d’euros, selon ces spécialistes. Et avec la crise de coronavirus qui éprouve les finances de tous les clubs, autant dire que les clubs capables de payer ce montant se compteront sur les doigts de la main. Ces clubs pourraient ne pas miser sur Florian Thauvin à cause de sa catastrophique saison 2020.

Et selon diverses sources, le milieu de terrain, qui sera en fin de contrat en juin 2021, ne se disposerait pas à accepter un transfert forcé juste pour permettre à l’OM de se faire de l’argent.