FC Nantes : Crise, Gourcuff crie sa rage et propose une solution

Christian Gourcuff s’est exprimé dans les colonnes du journal Ouest France. L’entraîneur du FC Nantes a expliqué les raisons de la crise économique des clubs de football et a proposé une solution.

Christian Gourcuff en colère face à la crise économique

La suspension des championnats jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie de coronavirus aura des conséquences sur l'économie mondiale. Pour l'homme de 65 ans, ces conséquences rejailliront sur l'économie des clubs de football.

« La crise du coronavirus ne touche pas que le football mais plus globalement la mondialisation, la recherche généralisée du profit, l'économie capitaliste qui nous conduit dans le mur. Le foot est partie prenante de cette fuite en avant, avec, entre autres, une surenchère permanente des droits télé », a pesté le coach nantais.

Gourcuff propose une réduction des salaires de 50% ?

Pour éviter la faillite des clubs de football, Christian Gourcuff propose donc « une gestion réaliste et non spéculative » et recommande une réduction « de 50%, voire plus » du train de vie des joueurs. Mais l'ancien sélectionneur des Fennecs d'Algérie est le premier à reconnaître qu’il n’est pas « vraiment sûr que cela se produise ».

Le FC Nantes occupe la 13e place du classement de Ligue 1.