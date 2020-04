Manchester City : La mère de Pep Guardiola décède du coronavirus

La mère de Pep Guardiola est décédée du coronavirus, selon un communiqué de Manchester City. La pandémie qui est à la base de l’arrêt de toutes les compétitions de football continue d’endeuiller des familles, y compris celles du monde du foot.

Le monde du football est véritablement touché par le coronavirus. En France, l’ancien président de l’Olympique de MarseillePape Diouf et l’ex-entraîneur du RC Lens Arnold Sowinski ont déjà été emportés par cette maladie. En Espagne, la pandémie a fait 637 morts en 24h. La mère de l’ancien coach du FC Barcelone était malheureusement dans ce nombre, à en croire le communiqué de Manchester City.

Dolors Sala Carrió, la mère de Pep Guardiola était âgée de 82 ans. Elle est décédée à Manresa, une ville de la communauté de Catalogne, située dans la province de Barcelone. Son fils Pep Guardiola avait récemment donné 1 million d’euros à la fondation Angel Soler Daniel pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le communiqué de Manchester City sur Twitter : "Toutes les personnes associées au club adressent leurs pensées les plus sincères dans ce pénible moment à Pep, à sa famille et à tous leurs amis".

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

