ASSE : Covid-19, Bernard Caïazzo donne une nouvelle rassurante

Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l’ASSE ne cesse d’alerter ses confrères de Ligue 1 sur les conséquences économiques de la crise de coronavirus. Malgré tout, il se montre rassurant sur la situation de Saint-Étienne,à ce jour.

L’ASSE n’est pas au bord du gouffre pour l’instant, selon Caïazzo

Le co-propriétaire de l’ASSE a relativisé les effets économiques du Covid-19 sur les caisses du club ligérien. La pandémie a pourtant impacté financièrement le football français. En effet, les clubs n’ont plus de recettes de matchs et ne percevront pas de droits télé comme l’a indiqué le patron de Canal+,Maxime Saada.

Cependant, à Saint-Étienne, ce n’est pas encore « la banqueroute » tant redoutée par Bernard Caïazzo. L’ASSE a certes emprunté de l’argent pour le financement du mercato estival 2018, mais le club n’est pas dans une situation aussi critique que le laisse croire certains médias. C’est l’assurance donnée par l’associé de Roland Romeyer dans Le Progrès.

« On est le seul club français qui n’a pas perdu d’argent depuis dix ans. Mis à part le PSG qui aura plus de facilité que tous les autres clubs, l’ASSE n’est pas plus en difficulté que Nîmes ou Bordeaux », a-t-il rassuré.

L'ASSE en grand danger, si la crise perdure !

Toutefois, Bernard Caïazzo ne souhaite pas que la crise se prolonge sur plusieurs mois. « Tout est une question de temps. Maintenant si la crise dure six mois, pas beaucoup en réchapperont », a-t-il prévenu.