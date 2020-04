OL : Confinement, les confidences de Karl Toko-Ekambi

Pour le site de l’OL, Karl Toko-Ekambi s’est livré sur sa vie en confinement. Il espère la reprise de la Ligue 1 et s’y prépare comme il peut.

OL : Toko-Ekambi a une pensée pour ceux qui souffrent du Covid-19

Que fait Karl Toko-Ekambi, attaquant de l’OL, pendant cette période de confinement ? Il s’entretient physiquement, en vue de la reprise et prend soin de ses proches. « Le confinement se passe très bien. On profite de nos familles et on reste à la maison. Je ne pense à rien d’autre que prendre soin de mes proches et à positiver », a appris l’international camerounais.

Cela, tout en ayant une pensée pour ceux qui souffrent de la pandémie de coronavirus. « Il y a des personnes qui souffrent durant cette période et on est en bonne santé », a-t-il rappelé. Karl Toko-Ekambi a également donné des détails sur les exercices qu’il fait en confinement.

Toko-Ekambi espère la reprise pour vibrer avec le public de l'OL

« J’en profite pour me régénérer … On essaie de se préparer au mieux pour la suite. Je fais un peu de foncier, de gainage, de proprioception, de musculation du haut et du bas. On essaie de se rajouter quelques exercices », a-t-il décrit. La recrue hivernale de l’OL assure qu’il « se prépare bien pour la reprise » car il « espère que le championnat va reprendre pour continuer à faire vibrer les supporters lyonnais ».