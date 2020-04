EA Guingamp Mercato : Desplat répond à la rumeur Jean-Louis Gasset

Bertrand Desplat, le président de l’EA Guingamp a réagi à la rumeur qui annonce Jean-Louis Gasset à la tête de l’encadrement technique du club breton.

EA Guingamp : Le président dément pour Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset va-t-il rebondir sur le banc de touche de l’EA Guingamp, une saison après son départ de l’ASSE ? C'est ce qu'annonçait L’Équipe dans son édition du lundi 6 avril. D’après le quotidien sportif, Xavier Gravelaine, le nouveau directeur du football de l’En Avant aurait coché le nom du technicien de 66 ans pour prendre la place de Sylvain Didot dès l’exercice prochain.

Mais les révélations de la source ont été démenties par le patron de l’EA Guingamp. « Ce n’est ni une piste chaude ni actionnée, c’est du grand n’importe quoi », a-t-il nié. Bertrand Desplat s’est ensuite montré très clair sur l’avenir de l’actuel entraineur de son équipe. « On a une fin de saison à réaliser et la suivante s’écrira avec Sylvain Didot, qui a demandé son inscription au BEPF, et Xavier Gravelaine », a-t-il informé.

Bertrand Desplat garde sa confiance à Sylvain Didot

Pour rappel, l'EA Guingamp est 8e de Ligue 2, à 10 journées de la fin de la compétition. Quant à Sylvain Didot, il avait remplacé Patrice Lair le 23 septembre 2019, d'abord comme intérimaire, avant d'être confirmé le 7 octobre 2019.