OL : Lutte contre le Covid-19, le Groupama Stadium à disposition

L’OL serait d'accord pour mettre son stade, le Groupama Stadium, à la disposition de la métropole de Lyon afin d’aider dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

OL : Le stade va jouer un rôle dans la lutte contre le coronavirus

D’après les révélations du journal Le Progrès, Jean-Michel Aulas se tient prêt à offrir l’enceinte de l’OL pour soutenir les activités contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, les autorités du Rhône pourraient utiliser les espaces de réception et le parking du club pour accueillir des malades. Ce qui permettrait de désengorger un tant soit peu les hôpitaux de la région très saturés.

« L’épidémie va durer et on a ces lieux vides pour cause de confinement », a expliqué Maëlle Trarieux, déléguée générale d'OL Fondation. « Pour le moment, on nous a répondu qu’heureusement, on n’en était pas là… », a précisé la responsable ensuite.

Les infrastructures sportives se font utiles

Pour rappel, l’OM a aussi mis le stade Vélodrome et son centre d’entrainement La Commanderie à la disposition des autorités pour accueillir des personnes en situation d’urgence ou affectées par le Covid-19. « D’autres équipements sportifs comme l’Insep à Vincennes, Paris La Défense Arena du Racing 92, une salle de handball à Dunkerque, le centre d’entrainement national de la fédération de tennis » sont aussi utilisés pour recevoir des malades, d'après le journal régional.