Stade Rennais Ligue 1 : Reprise, ce qu’en pense Julien Stéphan

Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais ne cache pas son envie de reprendre la Ligue 1. Surtout qu’il a la possibilité de qualifier le club breton pour la Ligue des Champions. Toutefois, il n’est pas impatient.

Stade Rennais : Julien Stéphan à l'écoute des autorités

L’entraineur du Stade Rennais est du même avis que ceux qui restent à l’écoute des autorités du pays et des instances du football, en vue d’une possible reprise des championnats. « On fera ce que les instances décideront. On a joué les trois quarts du championnat. Si le championnat devait s’arrêter aujourd’hui, ils prendraient une décision et on n’aurait pas d’autre choix que de l’accepter », a-t-il déclaré sur Canal+.

Julien Stéphan (39 ans) ne souhaite pas que l’on se précipite pour terminer la saison, alors que le Covid-19 continue de faire des morts. « Il faut remettre les choses en perspective. La priorité c’est de gagner ce combat, de lutter contre cette pandémie », a-t-il insisté.

Julien Stéphan prêt à s'adapter à la situation de crise

Le technicien du Stade Rennais avoue qu’il « comprend les positions des différents dirigeants de clubs, car il y a des données économiques très importantes et des enjeux majeurs ». Néanmoins, il préfère rester dans son rôle d’entraineur. À savoir celui de « s’adapter à la situation ». Le Stade Rennais est 3e du championnat, à 10 journées de la fin.