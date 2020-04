LOSC : Fin de saison, Gérard Lopez sort des arguments de poids

Faut-il absolument sauver la saison ? Gérard Lopez, président du LOSC, a répondu à cette question ce mardi dans L’Equipe. Le patron de Lille OSC soutient sa position avec de solides arguments.

Gérard Lopez milite pour une reprise du championnat

Alors que les avis sur la fin de la saison divergent, Gérard Lopez a été interrogé sur le sujet. Le propriétaire de Lille OSC se dit « favorable à ce qu’on termine le championnat » et ne voit « aucune indécence » dans cette position.

Le président lillois a d’abord invoqué une raison sociale pour souhaiter la reprise du championnat. Selon l’homme d’affaires luxembourgeois, ne pas finir le championnat reviendrait à mettre en péril « 300 familles qui vivent du LOSC ». Le boss des Dogues a ensuite prévenu que « si le championnat s’arrête, il n’y a quasiment aucune chance que beIN Sports et Canal+ honorent les contrats ». Enfin, le dirigeant du club nordiste s’est inquiété pour les différents conflits d’intérêts qui ne manqueront pas d’éclater en cas d’arrêt du championnat en assurant que chaque écurie « défendra son cas et on ira devant les tribunaux ».

Mais alors, quelle serait la date idéale pour reprendre le championnat ? Gérard Lopez répond qu’ « on peut reprendre le championnat mi-juin, finir la saison le 3 août et enchaîner sur la suivante ».