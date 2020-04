Manchester City : Le message plein d’émotion de Mendy à Guardiola

Le coach de Manchester City, Pep Guardiola a perdu sa mère des suites du Covid-19. L’information officialisée par le club lundi a fait réagir Benjamin Mendy.

Manchester City : Les condoléances de Benjamin Mendy à Pep Guardiola

Benjamin Mendy a exprimé sa compassion au manager de Manchester City, via un message émouvant écrit sur son compte Twitter. Le défenseur latéral gauche français des Citizens a en effet présenté « ses plus sincères condoléances à Pep Guardiola et à toute sa famille ».

« Vous m’avez toujours traité comme un fils et dans une famille, nous rions ensemble comme nous pleurons ensemble », a ajouté le champion du monde de 25 ans, sur le réseau social. Dolors Sala Carrió, la mère de Pep Guardiola est décédée à Manresa, une ville catalane, située dans la province de Barcelone, à l’âge de 82 ans.

L'Espagne face au gros défi de la pandémie de Covid-19

Elle a été arrachée à l’affection des siens par la terrible pandémie de coronavirus qui a fait 13 798 morts officiels en Espagne, avec 140 510 personnes atteintes recensées. Il faut noter que la Catalogne est l’un des épicentres du Covid-19 dans le pays, tout comme la capitale Madrid. Catalan, Pep Guardiola avait fait don d'un million d'euros à la fondation Angel Soler Daniel pour financer la lutte contre l'épidémie.