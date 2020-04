Bordeaux : DNCG, Stéphane Martin optimiste pour les Girondins

Ancien président de Bordeaux, Stéphane Martin s’est montré préoccupé par la situation financière des Girondins. Une situation compliquée par la crise de Covid-19.

Bordeaux : La DNCG sera-t-elle « moins regardante » ?

Le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, King Street, est dans le collimateur de la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion). Le club doit renflouer ses caisses car son bilan financier est déficitaire de 25,7 M€ sur l’exercice 2018-2019.

Le groupe américain King Street a promis d’assainir progressivement les comptes du club au scapulaire, en vendant des joueurs. Mais c’était sans compter avec la pandémie de coronavirus qui est venue empirer la situation de Bordeaux.

En effet, le championnat est suspendu depuis le 13 mars, et les clubs n’ont plus de recettes de stade et ne percevront pas de droits TV selon le patron de Canal+, l’un des diffuseurs de la Ligue 1.

Interrogé sur France Bleu Gironde, Stéphane Martin n’a pas caché sa préoccupation face au déficit des Marine et Blanc. Toutefois, il ne semble pas inquiet. « Je suis assez enclin à penser que la DNCG sera moins regardante », a laissé entendre l’ancien dirigeant des Girondins.

Stéphane Martin espère « un modèle plus équilibré » après la crise

Selon ce dernier, la crise de la pandémie de Covid-19 « peut éventuellement déboucher sur un modèle plus équilibré ». Stéphane Martin a été président de Bordeaux entre mars 2017 et octobre 2018. Il avait remplacé Jean-Louis Triaud.