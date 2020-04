Stade Rennais : Excellente nouvelle pour la famille Pinault

Le Stade Rennais a de fortes chances d'être épargné par la faillite qui menace plusieurs clubs de football depuis la suspension des championnats. La famille Pinault, propriétaire du club breton, est financièrement très solide pour veiller à ce que le pire ne se produise pas.

Les Pinault, 3es propriétaires de club sportif les plus riches du monde

Selon une étude du magazine Forbes, les Pinault sont les 3es propriétaires de club sportif les plus riches du monde. Leur patrimoine s’élèverait à 27 milliards de dollars, soit près de 25 milliards d’euros. Ce classement ne se limite pas qu’aux clubs de football, mais à tous les sports confondus. La fortune des propriétaires rennais provient de Kering, un empire commercial spécialisé dans le commerce des produits de luxe. Dans un classement plus élargi, les propriétaires du Stade Rennais font partie des 30 plus grosses fortunes du monde. A l’échelle de la France, les Pinault sont donc les propriétaires sportifs les plus riches. Au 2e rang, on trouve Dmitri Rybolovlev, propriétaire de l’AS Monaco. Avec une fortune évaluée à 6,6 milliards de dollars, l’homme d’affaires russe occupe également le 16e rang des 20 propriétaires sportifs les plus riches du monde.

Le podium des propriétaires de clubs sportifs les plus riches du monde

1. Steve Ballmer (Clippers de Los Angeles) = 52,7 Mrd$

2. Mukesh Ambani (Mumbai Indians) = 36,8 Mrd$

3. Famille Pinault (Stade Rennais) = 27 Mrd$