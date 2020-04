Ligue 1 : Reprise des entrainements, les autorités disent non !

La Ligue 1 ne reprendra pas avant la fin du confinement imposé en France jusqu’au 15 avril. Un délai qui pourra être prolongé en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Ligue 1 : le ministre de la Santé opposé à la reprise des entrainements

Waldemar Kita, le président du FC Nantes a proposé la reprise des entrainements en vue de la Ligue 1, tout en respectant les mesures sanitaires et les gestes barrières. Gérard Lopez a lui annoncé deux dates. « Si on reprend l’entrainement vers le 25 mai, on peut reprendre le championnat mi-juin, finir la saison le 3 août et enchaîner sur la suivante », a proposé le patron du LOSC dans L’Équipe.

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran a coupé court à toutes les spéculations sur la reprise des entrainements et si possible de la Ligue 1. Il a déclaré sur RMC et BFM-TV ce mardi, que le moment n’est pas propice en France, à la reprise des activités de football et du sport en général.

Le ministre estime que la reprise des entrainements en Allemagne, le lundi 6 avril, « ne correspond pas aujourd’hui aux critères fixés » pour le confinement en France.

Olivier Véran demande aux sportifs leur part de sacrifice !

« Je comprends les footballeurs et les athlètes, mais cela fait partie des sacrifices demandés à la population. Les sacrifices quotidiens demandés aux Français sont énormes », a expliqué Olivier Véran. Toutefois, le responsable a annoncé qu’il « discuterait » des conditions actuelles d’entrainement des sportifs de haut niveau, « en collégialité avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu ».