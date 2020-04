Ligue 1 : Accord trouvé entre les clubs et le syndicat de joueurs

La saison ne reprendra pas avant mai. Toutefois, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont en négociations avec les joueurs sur la question des salaires. Un accord aurait d’ailleurs été trouvé.

Ligue 1 : Les joueurs d'accord pour une baisse provisoire de salaire ?

D’après les informations de L’Équipe, le comité de pilotage mis en place pour mener le « dialogue social » avec le syndicat des footballeurs professionnels a trouvé un compromis avec l’UNFP. « Le groupe de travail de la LFP a validé un compromis pour une baisse provisoire des revenus des joueurs », à en croire le quotidien sportif.

Il n’y aura donc pas de réduction absolue de salaire, pour l'instant. Les joueurs percevront « l’intégralité des sommes non perçues pendant l'arrêt du championnat » plus tard, conformément audit accord. La source précise que la retenue effectuée sur leurs salaires « devra leur être versée à la fin de la saison ».

Vers l'échelonnement du paiement des salaires des joueurs

Selon RMC, l’arrangement trouvé porte sur des retenues temporaires par tranche et des paiements échelon. « En dessous de 10 000 €, le salaire du joueur ne sera pas impacté. Entre 10 000 € et 20 000 € de salaire, le décalage de la baisse avoisinera 20%.

Elle sera ensuite de 30% entre 20 000 € et 50 000 €, 40% entre 50 000 € et 100 000 € et plus de 50% pour tous les salaires au-dessus de 100 000 € », a expliqué la radio. Notons que la Ligue 1 ne reprendra pas avant mai.