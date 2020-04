Real Madrid : Un gros problème en perspective pour le club

Le Real Madrid pourrait perdre beaucoup d’argent à cause de la pandémie de coronavirus. Le club espagnol avait engagé des travaux de rénovation de son stade Santiago Bernabéu qui doit être recouvert. Javier Thèbes, le patron du championnat espagnol a prévenu qu’il ne prendrait pas en compte cette réalité madrilène si les matchs devaient reprendre en été.

Le Real Madrid va perdre de gros sous cet été

Florentino Perez avait programmé des travaux de rénovation du stade Santiago Bernabéu pour cet été. Avec la crise de coronavirus qui a abouti à la suspension de la Liga, tous les matchs devraient reprendre avec un gros décalage, entre le 29 mai et le 28 juin si tout s'arrange. Une telle décision qui pourrait faire le consensus en Espagne rendrait impossible la tenue des matchs dans l’enceinte des merengues.

Javier Thèbes a déclaré dans son interview à La Gazzetta dello Sport : « Il faut penser qu'il y a des clubs qui envisageaient de rénover leurs stades en été et qu'il leur est très difficile de rompre leurs contrats comme la levée d'un toit qui vaut des millions d'euros… » Il a ensuite rappelé que les contrats signés avec la Ligue espagnole, notamment les diffuseurs télé, « sont la priorité au-dessus des initiatives que peuvent prendre tous les clubs. »

Étant donné que les dates des travaux sont programmées avec toutes les entreprises devant intervenir sur le site, le Real Madrid n’aurait d’autre choix que de reprendre la compétition dans le minuscule stade Alfredo-Di-Stéfano qui n’a qu’une capacité de 6 000 places. Cette enceinte 13,5 fois plus petite que Santiago Bernabéu et ses 81 044 places semble être la seule alternative possible pour le Real Madrid. Les recettes du club seraient alors énormément réduites, sauf si Florentino Perez parvient à trouver un accord avec l’Atletico Madrid pour délocaliser ses matchs dans son stade Wanda Metropolitano grand de 68 456 places.

Javier Thèbes a estimé que la Liga pourrait reprendre le 29 mai pour s'achever le 28 juin 2020.