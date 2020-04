OL Mercato : Et un, et deux, et trois pour Houssem Aouar !

Houssem Aouar, le milieu offensif de l’OL serait également dans le viseur de trois gros calibres de Premier League. En plus de la Juventus et du Real Madrid qui ont coché son nom depuis des mois.

OL : Grosse bataille anglaise pour Houssem Aouar

Jean Michel Aulas, le président de l’OL avait annoncé la couleur sur l’avenir de Houssem Aouar. Le dirigeant avait ouvert la voie pour un transfert du meneur de jeu de 21 ans au Real Madrid. « Quand Aouar viendra me voir dans deux ans pour aller au Real, je ne pourrai pas le retenir », avait déclaré le responsable en décembre 2019.

Avant le match de l’OL contre la Juventus en 8e de finale aller de Ligue des Champions, ce dernier avait remis le couvert sur l’avenir du joueur formé à l’Olympique Lyonnais. « J'aimerais voir Houssem Aouar à la Juventus et j'espère qu’il a également cette ambition », avait confié Jean Michel Aulas à Tuttosport.

En attendant l’ouverture du mercato estival et les éventuelles offres du Real et de la Juventus, une chaude bataille se profile à l’horizon. Si l’on en croit ESPN, Arsenal, Manchester City et Liverpool sont prêts à se mêler à la lutte pour attirer le Tricolore Espoir.

Liverpool en négociation avec les représentants d'Aouar ?

D’après les précisions de la source, Mikel Arteta, le manager des Gunners a fait du N°8 de l’OL sa priorité cet hiver. La concurrence s’annonce donc serrée. Les Reds seraient d'ailleurs aussi passés à l’offensive. Le média américain apprend qu’ils sont en contact avec les représentants d’Houssem Aouar.