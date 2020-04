Tottenham : Le meilleur buteur Jimmy Greaves hospitalisé !

Tottenham a confirmé l’admission à l'hôpital de Jimmy Greaves, le meilleur buteur de son histoire, pour un traitement. Ce londonien aujourd’hui âgé de 80 ans est très attaché au club bien qu’il ait quitté dans le passé pour 4 autres formations avant la fin de sa carrière.

Tottenham fait une annonce pour Jimmy Greaves

Jimmy Greaves est hospitalisé et c’est Tottenham Hotspur qui a donné l’information dans un communiqué publié sur ses médias. «Nous pouvons confirmer que notre meilleur buteur, Jimmy Greaves, est en train d’être traité à l'hôpital. Nous sommes en contact avec sa famille et nous fournirons de nouvelles informations bientôt. Tout le monde au club envoie ses meilleures ondes à Jimmy et à sa famille », a écrit Tottenham.

Jimmy Greaves a durablement marqué l’histoire de Tottenham dans les années 60. Arrivé au club en 1961, en provenance du Milan AC, il avait joué 381 matchs ses 9 saisons passées au club. Il avait inscrit 266 buts toutes compétitions confondues avant de filer à West Ham United où il était resté une saison. Par la suite, Jimmy Greaves a fait un bref passage à Brentwood Town FC avant de rejoindre Chelmsford City FC puis Barnet FC. En 57 matchs, il a inscrit 57 buts, selon Wikipédia, dans ce club avant de retourner à Woodford Town FC en 1979.

À noter que la carrière de Jimmy Greaves avait débuté à Chelsea FC où il a aussi marqué 132 buts en 169 matchs entre 1957 et 1961.