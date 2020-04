ASSE Mercato : Miguel Trauco dévoile sa prochaine destination

Recruté par l’ASSE l’été dernier, un défenseur rêve de jouer en Liga et précisément de porter des couleurs du Real Madrid, son club de coeur.

ASSE : Miguel Trauco rêve du Real Madrid

L’arrière latéral gauche de l’ASSE, Miguel Trauco, ne le cache plus, il est un grand fan du Real Madrid et des joueurs qui ont marqué le club. Il aimerait défendre les couleurs de la formation espagnole avant la fin de sa carrière. Un rêve légitime mais loin de la réalité. Cependant, le joueur de 27 ans de l’ASSE y songe très sérieusement.

« J'aimerais vraiment jouer en Liga et je suis un grand fan du Real Madrid. C’est mon rêve », a-t-il déclaré dans un entretien sur les réseaux sociaux avec un journaliste de Gol Peru. « Qui sait, je connais ma situation (à Saint-Étienne, ndlr), mais le Real est mon équipe préférée. Je suis fan de “Fenómeno’’ (Ronaldo R9, ndlr), Zinedine Zidane, Roberto Carlos, David Beckham et Cristiano Ronaldo », a confié Miguel Trauco.

Une saison à l'ASSE et il veut déjà partir !

Ce dernier est encore sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2022 et son tarif est estimé à 2 M€. Il a signé chez les Verts le 6 août 2019 en provenance de Flamengo (au Brésil), contre un chèque d’un million d’euros. L’International péruvien a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il a inscrit un but et délivré 2 passes décisives.