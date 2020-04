Tottenham : Encore un nouveau scandale signé José Mourinho

José Mourinho ne peut pas s'empêcher de faire parler de lui. Cette fois, l’entraîneur de Tottenham a trouvé le moyen de faire une séance d’entraînement malgré les règles de sécurité imposées en Angleterre.

José Mourinho s’entraîne avec 3 joueurs dans un parc public

La Premier League, comme plusieurs autres championnats européens, est suspendue à cause de la pandémie de coronavirus. Les entraînements sont également suspendus et les joueurs sont tenus de se confiner pour éviter une aggravation de la crise sanitaire.

Mais José Mourinho a trouvé le moyen d’improviser une séance d'entraînement avec trois de ses joueurs en plein air. En effet, le coach de Tottenham a effectué des exercices sportifs improvisés dans le parc de Hadley Common avec Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon. Et le plus grave, c’est que le technicien portugais n’a même pas pris la peine de respecter la distance de deux mètres exigée entre les personnes en Angleterre depuis l’apparition du covid-19.

Les images n’ont pas tardé à susciter la colère des supporters de Tottenham, mais également des habitants du Royaume-Uni. De quoi penser que les dirigeants du club londonien vont prendre une sanction disciplinaire contre le Special One ? L’hypothèse n’est pas à exclure.