Non-confinement : Tottenham met en garde ses joueurs !

Le coach de Tottenham, José Mourinho, a grillé les règles du confinement imposé par le gouvernement anglais en faisant faire des exercices physiques à Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon, au parc Hadley Common. Tottenham vient de mettre en garde ses joueurs et leur entraineur contre le non-respect des consignes gouvernementales.

Images de Tanguy Ndombele et Mourinho, Tottenham réagit

Le championnat anglais est à l’arrêt comme tous les autres championnats d’Europe à cause de la crise de coronavirus. Tottenham piaffe d’impatience de reprendre les entraînements. Son entraîneur José Mourinho n’a pas hésité à concocter un plan personnel au milieu de terrain français Tanguy Ndombele et deux autres joueurs. Petit problème, des images de José Mourinho, assis dans son véhicule, et deux joueurs en plein sprint, ont été mis en ligne par des passants. Ces vidéos ont créé la polémique en Angleterre où même le Premier ministre Boris Johnson n’est pas épargné par le COVID-19.

Pour calmer le jeu, Tottenham a fait une communication par son porte-parole pour rappeler à ses joueurs la nécessité de respecter la distanciation sociale imposée par les autorités Britanniques. « Nous avons rappelé à tous nos joueurs de respecter la distance sociale lorsqu'ils font de l'exercice en plein air », confie ce dernier avant d’ajouter : "Nous continuerons de renforcer ce message."

Toujours en Angleterre, à Manchester City, le défenseur Kyle Walker n’avait lui non plus pas respecté les restrictions imposées par les autorités. Il a invité chez lui des prostituées. Mason Mount et Declan Rice se sont vu rappeler à l’ordre après avoir défié les protocoles d'auto-isolement pour jouer au football dans un parc de Londres le mois passé.

Le capitaine d'Aston Villa, Jack Grealish, s'est également excusé d'avoir rompu son auto-isolement. Des photos de lui sur un lieu d’accident de voiture ont été diffusées sur la toile. Des joueurs de Premier League ne respectent donc pas rigoureusement le confinement imposé par les autorités anglaises pour rompre la chaine de contamination au COVID-19.