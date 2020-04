Liverpool : Angleterre, Sadio Mané ne se sent pas encore champion

Liverpool doit-il être déclaré champion d’Angleterre en cas d’annulation de la Premier League ? Sadio Mané a exprimé une position qui le distingue de la plupart des débatteurs.

Sadio Mané souhaite gagner le titre sur le terrain

Liverpool est leader de Premier League avec 25 points d’avance sur le 2e. Le championnat pourra être annulé si la situation sanitaire ne s’améliore pas. Dans ce cas de figure, Liverpool peut-t-il être déclaré champion ?

La plupart des intervenants reconnaissent qu’il serait très difficile, voire impossible, de priver Liverpool du titre de champion de Premier League. Cette position aurait dû faire plaisir à Sadio Mané. Mais l’international sénégalais n’est pas séduit par la possibilité de remporter le titre avec une saison tronquée. Il veut gagner le titre sur le terrain. « Je ne me sens pas encore champion. J'aime mon métier... je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matchs et remporter le trophée. », a expliqué le Red pour talkSPORT.

Sadio Mané pense d’abord aux victimes du coronavirus

Si Liverpool est privé du titre à cause d’une annulation du championnat, l’ancien Messin n’y verra aucun inconvénient. Car ce qui le préoccupe, ce sont les victimes du coronavirus et non un titre tronqué. « Ça été difficile pour Liverpool, mais ça l'est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus difficile à gérer. (...) Si ça n'arrive pas, je l'accepterai... », a assuré l’ailier gauche de 27 ans.