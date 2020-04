LOSC Mercato : Gabriel répond à ses nombreux courtisans

Gabriel, défenseur du LOSC, a confié à France Football qu’il est informé des rumeurs sur son avenir. Il a en a profité pour répondre aux prétendus intérêts de trois clubs anglais.

LOSC : Gabriel sur les tablettes de Chelsea, Arsenal et Everton

Gabriel a des performances remarquables avec le LOSC depuis 2018. Il a ainsi contribué à la qualification du club nordiste pour la Ligue des Champions en finissant 3e de Ligue 1 en 2019. Pendant cet exercice 2019-2020, l’arrière central confirme ses qualités défensives aux côtés de l’expérimenté José Fonte (36 ans).

Lille OSC est 4e du championnat avant l’arrêt causé par l’épidémie de Covid-19. Les Dogues ont la 4e meilleure défense de l’élite et Gabriel n’est pas étranger à cette performance collective. Il a de ce fait attiré les regards de clubs étrangers sur lui. Son profil plait à Chelsea, mais également à Arsenal et Everton. Des intérêts britanniques qui ne laissent pas le Brésilien indifférent.

« Mes amis m'envoient des messages, beaucoup de clubs sont régulièrement cités… », a-t-il admis. Gabriel se réjouit en effet d’être courtisé. « J'en suis content car mon travail est récompensé », a-t-il confié ensuite. Cependant, le joueur de 22 ans déclare « qu’il se sent très bien au LOSC ».

Gabriel confie la décision sur son avenir au LOSC et à ses agents

Gabriel est en effet lié à Lille jusqu’à fin juin 2023. Toutefois, il pourrait faire l’objet d’un transfert cet été, vu les nombreux prétendants à ses trousses. « Pour le reste, je laisserai mes agents et le club en parler », a annoncé le joueur natif de Sao Paulo.