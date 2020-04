PSG Mercato : Pas de retour à Paris pour Cavani et Thiago Silva ?

Rentrés dans leurs pays pour pousuivre le confinement, Thiago Silva et Edinson Cavani ne devraient plus revenir à Paris. Avec la crise sanitaire actuelle, rien n’indique qu’ils pourront honorer leurs engagements jusqu’au 30 juin.

Rebondissement en vue pour Edinson Cavani et Thiago Silva

Et si les retours au bercail de Thiago Silva et Edinson Cavani étaient des allers sans retour ? La Gazzetta dello Sport ne se fait pas de doute. Pour le journal transalpin, le défenseur brésilien et l’attaquant uruguayen ne devraient pas revenir au PSG.

Avec la crise sanitaire actuelle, Thiago Silva et Edinson Cavani ont décidé de rentrer dans leurs pays respectifs. Les deux joueurs sont en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Leurs contrats expirent le 30 juin prochain. Mais rien n’indique qu’à cette date les compétitions auront déjà repris.

Pour La Gazzetta dello Sport, Thiago Silva et Edinson Cavani ne devraient donc pas revenir à Paris avant le 30 juin. Ce qui, pour le journal, indique qu’ils n’auront pas le droit aux « adieux bien mérités » au Parc des Princes. Capitaine du PSG, Thiago Silva, avait déjà ouvert la porte à un retour au Brésil, plus précisément à Fluminense.

Quant à l’attaquant uruguayen, son avenir reste encore flou. Le nom du meilleur buteur de l’histoire du PSG est associé à Boca Juniors, l’Atlético Madrid et un retour à Naples est même envisagé.