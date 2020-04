Ligue 1 : Salaires, Caillot explique l’accord signé avec l'UNFP

Après les négociations sur les salaires de joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot a livré le contenu de l'accord signé avec l’UNFP.

Ligue 1 : Caillot confirme pour les salaires décalés

Le groupe de travail de la LFP a trouvé un accord, mardi, avec le syndicat des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Revenu sur l’arrangement avec l’UNFP, Jean-Pierre Caillot a estimé sur France Inter, qu’il « fallait trouver un accord avec les joueurs ». D'après lui, le compromis signé « a été facile à trouver ».

« Cet accord porte sur le fait de reporter une partie de leur rémunération. On ne parle pas de 100 % de leur salaire. Ils acceptent qu'une partie de ce salaire soit versée de façon décalée quand on aura repris notre activité, quand nos diffuseurs nous paieront ce qu'ils nous doivent pour la diffusion des matchs, quand on aura repris nos recettes », a expliqué le dirigeant du Stade de Reims, par ailleurs membre du comité de pilotage pour le dialogue social.

L'abandon de salaires évoqué par le président de Reims

« Il n'est pas exclu que si le confinement devait continuer plus longtemps, on rediscute sur d'autres mesures et peut-être des abandons de salaires. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui », a annoncé Pierre Caillot. Notons que l’accord négocié avec les joueurs porte sur les salaires du mois d’avril car la Ligue 1 ne reprendra pas avant la fin du confinement.