Tottenham : Polémique, José Mourinho fait son mea culpa

José Mourinho a créé la polémique en Angleterre en s’entraînant en compagnie de quelques joueurs dans un espace public. Le coach de Tottenham s’est excusé et en a profité pour appeler au respect des mesures barrières.

Les excuses de José Mourinho après le scandale

Objet de vives critiques ces dernières heures, José Mourinho n’a pas tardé à réagir. Cette fois, pas question de réplique incendiaire de la part du coach de Tottenham. Mourinho admet son tort après avoir pris part à un entraînement dans le parc de Hadley Common.

« J'accepte que mes actions ne soient pas conformes au protocole du gouvernement », a notamment déclaré José Mourinho cité par AS. Le coach des Spurs en a profité pour inviter les uns et les autres à respecter les mesures prescrites en ce temps de crise sanitaire. « Il est essentiel que nous prenions tous part à ces mesures et suivions les conseils du gouvernement », a poursuivi le Spécial One.

Pour rappel, José Mourinho a été filmé en train d’effectuer une séance d’entraînement dans un parc à Londres. Le coach portugais était accompagné de Tanguy Ndombélé, Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon. Les clichés de l’entraîneur des Spurs et ses poulains ont créé un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Le club s’est contenté de recadrer son entraîneur.

José Mourinho s’était pourtant illustré il y a quelques jours en venant en aide aux personnes âgées confinées. Cette nouvelle sortie décriée va davantage écorner sa réputation de bad boy Outre-Manche.