Naples : De Laurentiis a licencié 80 % des employés du club

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis vient de mettre à la porte plusieurs salariés du secteur administratif de son club. Avec la crise de COVID-19 qui a provoqué l’arrêt des compétitions, le club est confronté à d’énormes difficultés financières.

Ça ne va pas à Naples, De Laurentiis licencie à tour de bras

La crise de coronavirus, qui a touché de plein fouet l’Italie, continue de faire mal dans ce pays. L’industrie du spectacle, et plus précisément le monde du foot, est en train de payer le prix fort de la pandémie. Après des réductions de salaires de joueurs, plusieurs clubs se serrent en ce moment même la ceinture pour faire face au corollaire de la crise.

Naples n’est pas épargné puisque son président Aurelio De Laurentiis vient de licencier des employés administratifs du club. Leurs contrats (CDI) ont été suspendus le temps pour la direction de régler le cas des joueurs. Cette décision ramène De Laurentiis dans l’actualité après un mois de silence observé depuis la suspension des activités sportives. Sa décision concernerait 80% du personnel administratif du club et sera maintenue jusqu’à la reprise des compétitions, selon Corrieredellosport.

Trois autres clubs de Serie A envisageraient une mesure similaire. Plusieurs entreprises ont forcé leurs employés à prendre leurs congés annuels. Ces mesures devraient permettre de limiter les pertes d’argent et accélérer la reprise des activités lorsque sera terminé le confinement.

Une réunion De Laurentiis, Gattuso et Giuntoli via Skype

Les décisions difficiles se rapprochent peu à peu du terrain puisqu’une réunion est annoncée entre De Laurentiis, Gattuso et Giuntoli via Skype. Les trois hommes devraient commencer à réfléchir aux différentes solutions applicables aux joueurs. De Laurentiis évoquera la reprise des entraînements qui pourraient être fixés au 13 avril, en fonction de la décision du gouvernement italien. Et Napoli n'aura aucune difficulté à redémarrer les entraînements étant donné que ses joueurs sont tous restés dans la ville.