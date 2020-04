Barça : Limogé par Bartomeu, le vice-président se rebelle

Une nouvelle crise vient d’éclater au Barça. Cette fois, les principaux acteurs sont le président Josep Maria Bartomeu et son vice-président Emili Rousaud.

Josep Maria Bartomeu décide de limoger Emili Rousaud

Josep Maria Bartomeu veut redistribuer les cartes au sein de la haute direction du Barça. Pour le président catalan, cela passe par le licenciement de certains membres influents, dont le vice-président Emili Rousaud, comme l’avait annoncé la presse espagnole. Une décision du président confirmée par Emili Rousaud.

« Il m'a appelé et m'a dit qu'il voulait faire un remodelage du club, qu'il y avait des réticences avec certains dirigeants dont moi. Il m'a dit qu'il y avait des fuites qui gênaient les joueurs et que je remettais en question le travail des cadres », a raconté le vice-président du Barça à la Cadena SER.

Emili Rousaud ne reconnaît pas les fautes qui lui sont reprochées par son président. « J'ai dit à Bartomeu que je parlais à la presse mais que rien ne filtrait. Je n'ai jamais critiqué les joueurs », s’est-il défendu.

Emili Rousaud défie Josep Maria Bartomeu

Mais Josep Maria Bartomeu a déjà limogé Emili Rousaud. Sauf que ce dernier n’a pas l’intention de se soumettre car il croit que le président n’a pas le pouvoir de le limoger. « Il me semble peu courageux de le faire par téléphone, sans préavis », a regretté le vice-président avant de lancer : « Selon les statuts, le président peut me rétrograder, mais en tant qu'élu il ne peut pas me renvoyer. »