Atletico Mercato : La priorité de Simeone est un ancien de l’OM

Diego Simeone veut renforcer son secteur offensif cet été. Pour l’entraîneur de l’Atletico Madrid, la cible parfaite se nomme Lucas Ocampos, ex-attaquant de l'OM évoluant avec FC Séville.

Diego Simeone aux trousses de Lucas Ocampos

Lucas Ocampos n’en finit plus de franchir des paliers depuis son départ de l’OM l’été dernier. Grâce à ses stats impressionnantes (12 buts et 3 passes décisives) avec le FC Séville, l’ancien ailier gauche olympien serait désormais la cible de plusieurs grosses écuries. Mais c’est l’Atletico Madrid qui semble le plus attiré par le profil de l’international argentin. Selon Fichajes futbol, Diego Simeone, entraîneur des Colchoneros, aurait élevé le dossier au rang de ses priorités estivales. Et peu importe la clause libératoire de 65 millions fixée par les Sévillans pour libérer le joueur de 25 ans.

OM : une entrée d’argent grâce à Lucas Ocampos

L’OM a cédé Lucas Ocampos au FC Séville contre 15 millions d’euros. 30% de cette somme ont été reversés à l’AS Monaco qui avait pris soin d’inclure un pourcentage à la revente en cédant le natif de Quilmès à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2015. Inspirés par leurs homologues monégasques, les dirigeants marseillais auraient à leur tour introduit un pourcentage à la revente pour l’ancien de River Plate…