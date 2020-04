Ligue 1 : Mediapro charge Canal + et BeIN Sport et fait une offre

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Jaume Roures, président de Mediapro, a dénoncé la présence de Nasser Al-Khelaïfi lors des négociations entre les diffuseurs et la Ligue et la complicité entre Canal+ et BeIN Sport. Le patron du groupe espagnol est prêt à diffuser la fin de la Ligue 1.

Le président de Mediapro dézingue Al-Khelaïfi

Canal+ et BeIN Sport refusent de payer la dernière traite qu’ils doivent à la Ligue. Pour le président de Mediapro, prochain diffuseur de la Ligue 1 de 2020 à 2024, il n'y a rien de surprenant. Jaume Roures a un problème avec la présence de Nasser Al-Khelaïfi(Président du Paris Saint-Germain) et patron de BeIN Sport, aux négociations, alors qu’il n’est pas neutre du fait de sa double casquette de dirigeant de club et celle de diffuseur télé.

Pour Jaume Roures, la complicité entre les deux diffuseurs de la Ligue 1 est trop flagrante. « beIN a signé un accord stratégique avec Canal, a cédé toutes ses chaînes pour la distribution exclusive à Canal. Ils ont vendu un lot (330 millions d’euros) qu’ils avaient pour la saison prochaine à Canal… Il y a une alliance stratégique entre les deux », a-t-il révélé avant de pester : « Et beIN ne paye pas non plus… C’est étonnant, pour ne pas dire ridicule. »

Mediapro prêt à diffuser la fin de la saison

Face à la situation inédite, le groupe espagnol dit être prêt à diffuser la fin du championnat « si la Ligue casse ce lien avec beIN et Canal+ ». Jaume Roures assure même que Mediapro va « verser en août (133,3 millions d’euros, le 5 août) », même si le prochain championnat démarre fin août ou début septembre.