ASSE : Bernard Caïazzo taclé par deux ex-présidents du RC Lens

Bernard Caïazzo, co-propriétaire de l’ASSE et président du syndicat Première Ligue, a reçu de gros tacles de deux anciens présidents du RC Lens.

ASSE : Caïazzo critiqué par Gervais Martel et Luc Dayan !

Le président de l’ASSE, Bernard Caïazzo est en première ligne de l’actualité sportive depuis le déclenchement de la crise de coronavirus. En tant que représentant des clubs de l’élite via ledit syndicat, le dirigeant est au front sur les questions des salaires des joueurs et du personnel des clubs mais aussi sur la reprise éventuelle de la Ligue 1.

Il intervient également sur les sujets concernant les droits TV et les conséquences économiques causées par l’arrêt des compétitions. Dès lors, les déclarations de Bernard Caiazzo sont examinées attentivement. Après avoir donc scruté certaines annonces du responsable de l’ASSE ces dernières semaines, Gervais Martel et Luc Dayan estiment que ce dernier parle plus qu'il n'agit !

« Bernard parle beaucoup. Quand le RC Lens est descendu en Ligue 2, en 2008, il m’avait appelé plusieurs fois. Il m’avait dit qu’il se battrait pour que les clubs historiques ne souffrent plus de la relégation. Derrière, cela n’avait pas bougé… », a rappelé Martel, dans des propos relayés par Foot01.

Le co-président de l'ASSE accusé de duplicité !

Luc Dayan, à son tour, ne ménage pas le patron de Saint-Étienne. Il traite ce dernier de menteur. « Il a une grande propension à raconter ce qui l’arrange. Une fois, il avait déclaré qu’il avait injecté 5 M€ dans l’ASSE pour sauver le club et les salariés. C’est totalement faux, il avait mis autour d’un million. Il est insaisissable », a accusé l’homme d’affaires.

D’après l’ex-président du RC Lens (juillet 2012 - juillet 2013), Bernard Caïazzo « est très fort pour faire copain avec les gros au détriment des petits ou inversement, selon son intérêt du moment ».