PSG : Thilo Kehrer affiche ses ambitions pour la fin de saison

Malgré les incertitudes actuelles, Thilo Kehrer veut aller au bout de la saison. Le défenseur du PSG estime que son club peut réaliser une grande saison si les compétitions venaient à reprendre.

Thilo Kehrer optimiste pour la fin de saison du PSG

Comme certains de ses coéquipiers, Thilo Kehrer est rentré dans son pays pour poursuivre son confinement. S’il admet que la priorité n’est pas au football en ce moment, le défenseur allemand sait que le Paris Saint-Germain peut réaliser une grande saison. Dans un entretien téléphonique à RMC Sport, le joueur de 23 ans rêve de finir la saison avec le PSG.

Thilo Kehrer veut surtout aller au bout en Ligue des Champions. Après l’exploit du PSG contre le Borussia Dortmund, Thilo Kehrer se permet de rêver plus grand. « Tous les joueurs, le staff et les supporters veulent aller au bout de cette compétition », confie le défenseur allemand. S’il a hâte d’entendre de nouveau l’hymne de la C1, le défenseur allemand souhaite que cela se fasse devant un public.

Le défenseur parisien n’a pas apprécié le huis clos au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund. « Mais c'est vrai qu'à huis clos, ce n'est pas la même chose », a-t-il ajouté. Mais pour y parvenir, Thilo Kehrer sait qu’il faudra venir à bout de la pandémie de covid-19 actuelle. « Le plus important, c'est de battre le virus, de contrôler la situation et après, on pourra penser à rejouer au foot », poursuit l’international allemand.