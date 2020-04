Liverpool : Sadio Mané a plus important que le titre de champion

Sadio Mané, même s’il a toujours rêvé de remporter le titre en Premier League, se dit prêt à se soumettre à la décision qui sera prise par les instances du football anglais. Pour le sénégalais, la priorité du moment est ailleurs, bien loin du football.

Sadio Mané prêt à passer à côté du titre de champion d'Angleterre

Liverpool version Jurgen Klopp était sur le point de mettre fin à la disette qui dure depuis 1990. Le club n’était plus qu’à deux victoires du titre de champion d’Angleterre pour cette saison lorsque la crise de coronavirus a forcé l’arrêt des compétitions. Présentement, deux camps se partagent l’issue de la saison : ceux qui voudraient qu’elle reprenne là où elle s’est arrêtée et l’autre camp qui demande l’annulation pure et simple de la saison.

Sur ce débat, Sadio Mané n’a pas tourné en rond, il s’est contenté d’affirmer qu’il était prêt à accepter la décision, même en cas d’annulation de la saison, donc pas de titre pour les Reds. "Je veux gagner des matchs et je veux obtenir le trophée, c'est ce que j'aimerais, mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrai », a déclaré l’international sénégalais à TalkSPORT.

« C’est difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de personnes dans le monde. Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus compliquée. Mais pour moi, c'est mon rêve (de remporter le titre, ndlr) et je veux le gagner cette année. Si ce n'est pas le cas, j'accepterai. Cela fait partie de la vie. J'espère en ce moment-là que nous le gagnerons l'année prochaine », a confié l'ancien ailier droit du FC Metz.

Aleksander Ceferin mène la bataille pour Liverpool

Aleksander Ceferin, le successeur de Michel Platini à la tête de l’UEFA, avait affirmé qu’il était inconcevable que Liverpool qui a 25 points d’avance sur son poursuivant direct ne soit pas titré à la fin de la saison. Le président de l’UEFA avait aussi menacé les championnats qui seraient annulés d’interdiction de participer à ses compétitions la saison prochaine.