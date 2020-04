Tottenham : le maire de Londres traite Mourinho d’irresponsable

Le maire de Londres, Sadiq Kahn n’a pas été tendre avec José Mourinho, l’entraîneur de Tottenham qui a décrété une séance d’entraînement en toute violation des règles du confinement et de la distanciation sociale. Pour lui, le comportement du portugais est tout bonnement « irresponsable ».

Sadiq Kahn tacle José Mourinho pour son non-respect des consignes

José Mourinho avait été filmé par des passants assis dans son véhicule d’où il dirigeait la séance d’entraînement physique de Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez et Ryan Sessegnon côte à côte au parc de Hadley Common. Les joueurs ne respectaient pas les consignes de distanciation sociale imposées dans la quasi-totalité des pays d’Europe. Même si Tottenham a recardé son coach et ses joueurs, et que José Mourinho a fait un mea-culpa, Sadiq Kahn, le maire de Londres ne décolère pas.

«C'est clairement irresponsable », a dit Sadiq Kahn de l’attitude de José Mourinho et ses joueurs avant d’ajouter : « Beaucoup de gens se tournent vers les joueurs comme exemples ». Alors que les autorités du pays « demandent aux dirigeants de rester à la maison », c’est ce moment que choisissent les Spurs pour donner le contre-exemple de ce qu’il faut faire. « C’est un coup de pied dans les dents pour nous », confie le maire de Londres avant d’ajouter : « Les gens, en particulier les enfants qui soutiennent les Spurs ou qui suivent le football regardent ces images et pensent qu'ils peuvent aussi le faire. Pour quelle raison ne pourraient-ils pas le faire ? »