Mercato OL, Inter : Olivier Giroud, coup de tonnerre à Chelsea !

Olivier Giroud, un temps sur le départ de Chelsea, était ciblé par l’OL et l’Inter Milan au mercato hivernal. Les Blues avaient bloqué le départ de leur champion du monde pour éviter des difficultés en cas de blessure. Un extraordinaire retournement de situation est en train de se produire au club londonien.

Olivier Giroud, ce n’est peut-être pas encore terminé

Avec Frank Lampard sur le banc de Chelsea, le temps de jeu d’Olivier Giroud a commencé à baisser. Le français qui ne s’était contenté que de 7 bouts de matchs en Premier League n’a eu son salut que par sa brillante prestation face à Tottenham le 22 février dernier, dans le cadre de la 27e journée de Premier League. Le français avait inscrit le premier but de la rencontre à la 15e minute avant que Marcos Alason ne marque le but de la victoire (2-1) à la 48e minute du match. Cette rencontre a clairement changé la trajectoire de la carrière d’Olivier Giroud, qui semblait promis à un départ en fin de saison. Après cette rencontre, l’ancien attaquant de Montpellier a marqué le 4e but des Blues lors de leur démonstration de force face à Everton (4-0).

Grosse surprise dans le dossier Olivier Giroud

Selon la presse anglaise, Chelsea ne penserait plus à un départ de son attaquant. Mieux, des négociations seraient entamées entre Olivier Giroud et les dirigeants de Chelsea pour la prolongation de son contrat. L'actuel bail du tricolore expire le 30 juin prochain. L’attaquant français avait été très proche de rejoindre l’Inter Milan après un refus sec à l'OL. Selon les médias anglais et italien, il aurait même conclu un accord tacite avec les Nerazzurri.

Olivier Giroud va-t-il accepter une prolongation de son contrat avec Chelsea ?