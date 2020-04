PSG : Salaires, vers une réduction de 50% pour les Parisiens

Envisagée depuis quelques jours maintenant, le PSG devrait recourir à la baisse des salaires de ses effectifs. Toutes les sections du Paris Saint-Germain sont concernées par cette réduction.

La baisse des salaires bientôt effective au PSG

Les joueurs du PSG devraient prochainement voir leurs émoluments réduits. Le Parisien annonce que la direction du Paris Saint-Germain a entamé des négociations avec les joueurs afin d’appliquer cette mesure. Selon le journal francilien, c’est l’ensemble du club qui est concerné. Comme les footballeurs, cette décision s’appliquera également à la section féminine et celle handball.

A en croire les informations du Parisien, la baisse des salaires pourrait s’élever jusqu’à 50%. Celle-ci ne concernera alors que les gros salaires de l’effectif du Paris Saint-Germain. Il faut rappeler que le club de la capitale possède la troisième masse salariale la plus élevée de l’Europe. Le Barça et le Real Madrid, respectivement 1er et 2e en la matière, ont déjà eu recours à cette mesure drastique.

A Barcelone, les salaires ont été revus à la baisse jusqu’à 70%. A Madrid, elle se situera entre 10% et 20% en fonction des circonstances. Au PSG, la plupart des salariés devraient voir leurs revenus réduits à hauteur de 30%. La décision de réduire les salaires des joueurs entre en droite ligne avec les recommandations de la Ligue et l’UNFP.

Ce n’est qu’une suite logique puisque le PSG est passé au chômage partiel depuis une semaine, comme l’assure Le Parisien. Le journal révèle que le club de la capitale s’engage néanmoins à maintenir les salaires et les primes prévus dans les contrats la saison prochaine.