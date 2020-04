Real Madrid : Baisse des salaires, la mise au point de Toni Kroos

Interrogé par un média allemand, Toni Kroos s’est exprimé sur la baisse des salaires au Real Madrid. Les propos du milieu allemand semblent avoir été mal interprétés. Il indique qu’il n’a jamais été contre la réduction de son salaire.

Toni Kroos pas opposé à la baisse des salaires

Toni Kroos n’a jamais été contre la baisse des salaires au Real Madrid. Un entretien accordé à SWR Sport laissait penser que le milieu de terrain allemand était opposé à une quelconque réduction. Faux. Mercredi soir, le joueur de 30 ans a apporté un rectificatif. Il estime que ses propos ont été mal interprétés.

« Il est possible qu'ils n'aient pas été traduits correctement ou que certains ne veuillent pas comprendre. Dès le premier instant, mon avis, vous me connaissez bien, a été le suivant : si nous pouvons aider les travailleurs et les différents secteurs du club, il est logique de renoncer à une partie de notre salaire, chose qui s'est vérifiée aujourd'hui (mercredi, ndlr) », a indiqué Toni Kroos.

Mercredi, le Real Madrid a en effet annoncé la baisse des salaires de son effectif. Celle-ci concerne autant les footballeurs que les basketteurs. En accord avec le staff et les joueurs, le club madrilène a décidé de réduire entre 10 à 20% les revenus de ses salariés. Cette mesure devrait permettre au Real Madrid de faire jusqu’à 56 millions d’euros d’économies.