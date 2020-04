FC Lorient : Covid-19 ? Les médecins sont formels pour Loïc Féry

Loïc Féry a évoqué son état de santé. Le président du FC Lorient n’a pas caché que des analyses médicales ont été effectuées afin de savoir si il est contaminé par le covid-19.

Loïc Féry atteint par le coronavirus ?

Le coronavirus pourrait encore avoir atteint une nouvelle victime. Cette fois, c’est Loïc Féry, président du FC Lorient, qui est probablement touché par la maladie. Mais le dirigeant du club de Ligue 2 n’a pas encore été testé positif au covid-19. Il a seulement confié à Ouest France que les médecins qu’il avait rencontrés à Londres et à Paris « n’ont pas de doutes sur le fait » qu’il présente « des symptômes clairs et assez marqués liés au coronavirus ». Evoquant les symptômes qu’il ressent, le président lorientais a parlé de mal « douloureux » et « aussi fortement anxiogène, car le simple fait de parler ou de monter dix marches provoque un essoufflement ».

Mais atteint ou pas par le covid-19, Loïc Féry a eu le temps de réfléchir à la fin de la saison. Il espère « finir la saison afin de percevoir les droits télé restants, sur lesquels les budgets des clubs ont été construits ». Et pourquoi pas « relancer la saison suivante, éventuellement avec un ou deux mois de retard, même si cela implique un rythme de matches un peu plus soutenu l'an prochain », car en cas d’annulation des championnats, le patron du FC Lorient n’exclut pas des risques « de voir des clubs tomber. Et non des moindres ».

Le FC Lorient est 1er de Ligue 2.