Liverpool Mercato : Sadio Mané encouragé à partir du club

Pour un jour espérer remporter le Ballon d'Or, Sadio Mané devra d’abord quitter Liverpool. C’est du moins ce qu’affirme Diomansy Kamara, son compatriote, ancien joueur de Portsmouth, West Bromwich ou encore Leicester City…

Sadio Mané pas vraiment soutenu à Liverpool ?

Le sénégalais Sadio Mané a terminé quatrième lors du vote pour le Ballon d'Or 2019. Dans une interview accordée au Times mardi, il a réitéré son fort désir d’être le deuxième joueur africain après George Weah (en 1995) à être honoré de cette récompense individuelle. Diomansy Kamara qui a joué 7 saisons en Premier League avec Fulham, Leicester City et Celtic, craint que les ambitions de son compatriote ne se réalisent jamais tant qu’il restera à Anfield.

L’International sénégalais qui évolue à l’US Catanzaro (Lega Pro (D3) italien) a déclaré à ESPN : "Si Mané veut un jour gagner le Ballon d'Or, il devra peut-être quitter Liverpool, car le club n'est peut-être pas le meilleur endroit pour lui, malgré leurs performances exceptionnelles" de cette saison. Diomansy a rajouté : "Il doit continuer sur la route qu'il a empruntée, car il n'était pas loin de terminer sur le podium, et même pour moi, il méritait peut-être de gagner cette année."

Liverpool peut-il aider le sénégalais à remporter le Ballon d'Or ?

Et le joueur de 39 ans ne s’est pas arrêté là. Il a carrément conseillé un départ de Liverpool à son compatriote en disant : "Maintenant, il doit continuer de travailler, et peut-être même changer de club, car nous avons vu que Liverpool ne joue pas vraiment pour Mane et [les gens] ont donné leur vote à Virgil van Dijk même si Mane et dans une moindre mesure Mohamed Salah étaient également en lice. "