Barça : Présidence, Bartomeu menacé par Andrés Iniesta ?

Andrés Iniesta accepterait-il un jour d’être un dirigeant, voire le président du Barça ? Le joueur de Vissel Kobe, au Japon, a confié sa réponse à Mundo Deportivo.

Josep Maria Bartomeu va-t-il perdre son poste ?

Josep Maria Bartomeu vit des moments difficiles avec le Barça. Après avoir été soupçonné de collaboration malhonnête avec une société de communication numérique, le président barcelonais est désormais en désaccord avec son vice-président Rousaud et le limoge. Ce dernier s’est clairement rebellé contre cette décision. Autant dire tout de suite que Josep Maria Bartomeu ne fait plus l’unanimité et que son poste de président pourrait être menacé.

Andrés Iniesta intéressé par la présidence du Barça ?

Une belle occasion pour Andrés Iniesta de viser la présidence du Barça ? L’ancienne gloire de l’écurie catalane a été formelle dans sa réponse. Le vainqueur du Mondial 2010 n’a aucune envie d’être président du FC Barcelone. Le joueur de 35 ans a plutôt « l’intention de continuer à jouer au football » à Vissel Kobe, où son contrat court jusqu’en 2021. Le milieu de terrain espagnol a précisé vouloir « à nouveau ressentir ces moments avec le ballon et la pelouse ».

Josep Maria Bartomeu peut donc souffler. Le danger ne viendra pas d’Andrés Iniesta.