Man United Mercato : Grosse inquiétude autour de Paul Pogba

Ancienne gloire de Manchester United, Mikaël Silvestre s’est exprimé sur le cas Paul Pogba. L’avenir du milieu de terrain semble s’écrire loin des Reds Devils au moment où il entame sa dernière année de contrat l’été prochain.

Les doutes de Mikaël Silvestre au sujet de Paul Pogba

Comme l’été dernier, Paul Pogba fera une fois de plus parler de lui lors du prochain mercato. Le milieu de terrain de 27 ans entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Et il ne manque pas de prétendant. Le Real Madrid et le PSG sont notamment cités. Un retour à la Juventus de Turin semble également possible.

Pour Mikaël Sylvestre, Paul Pogba semble déjà tourné vers un départ de Manchester United. « Nous devons attendre et voir, mais il ne semble plus que sa tête soit à United », a confié l’ancien défenseur des Reds Devils (1999-2008) sur The Athlentic. Celui-ci déplore un éventuel départ de Pogba qu’il trouve à son aise à Old Trafford.

« Je l'ai vu avant le lockdown et il avait l'air heureux, tout le monde se comporte comme d'habitude avec lui », a poursuivi Mikaël Silvestre. L’ancien défenseur mancunien souhaite juste voir un meilleur Pogba sous les couleurs des Reds Devils. Surtout qu’il rêve d’une association entre Paul Pogba et Bruno Fernandes dans l’entrejeu mancunien.

Paul Pogba vit une saison compliquée marquée par de nombreuses blessures. La Pioche, comme il se fait appeler, n’a joué que huit matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Son dernier match remonte au 26 décembre 2019.